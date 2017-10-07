Экономика

16:59 07.10.2017

"Харьковские теплосети" получат 130 млн грн финпомощи

Депутаты Харьковского городского совета на внеочередной сессии в субботу проголосовали за предоставление КП "Харьковские тепловые сети" финансовой помощи в сумме 130 млн грн.

"Начинается отопительный сезон, и нам надо обеспечить нормальные условия для запуска тепла и обеспечения горячей водой харьковчан. У предприятия "Харьковские тепловые сети" есть определенные обязательства перед поставщиками, и поэтому мы выносим сегодня на рассмотрение сессии вопрос о предоставлении финансовой помощи этому предприятию", - сказал городской голова Харькова Геннадий Кернес.

За предоставление финпомощи "Харьковским тепловым сетям" проголосовали 57 депутатов, против - 0, воздержался 1 депутат.

Г.Кернес подписал решение сразу после голосования.

Документ предусматривает предоставление КП "Харьковским тепловым сетям" финансовой помощи в размере 130 млн грн. на обеспечение выполнения обязательств предприятия перед поставщиками энергоресурсов при условии перевыполнения доходной части общего фонда бюджета города Харькова за 9 месяцев 2017 года не менее чем на 15% на основании официальной отчетности органов Государственного казначейства.

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