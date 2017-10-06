ТД "Гидросила" выплатит 30 млн грн дивидендов

ЧАО "Торговый дом "Гидросила" (г.Кропивницкий) выплатит акционерам 30 млн грн дивидендов в расчете 600 грн на акцию, говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия.

Согласно ему, соответствующее решение приняло собрание акционеров общества 4 октября, дата составления перечня лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 20 октября.

Срок выплаты дивидендов – с 23 октября 2017 года по 4 апреля 2018 года.

Согласно информации в системе раскрытия НКЦБФР, крупнейшим акционером ТД "Гидросила" является ЧАО "Гидросила Групп" – 83% (41,5 тыс. акций), а еще 17% (8,5 тыс. акций) принадлежит ревизору Михаилу Попову.

В "Гидросила Групп" основным акционером с 88% выступает глава набсовета Павел Штутман. Гендиректору Юрию Титову принадлежит 6,666654%, а М.Попову, который в этмо ЧАО является членом набсовета, – 5,333346%.

ТД "Гидросила" в 2016 году увеличил выручку на 27,8% – до 564,62 млн грн, а чистую прибыль – на 47,6%, до 86,13 млн грн.

"Гидросила Групп" созданной в результате реструктуризации АОЗТ "Гидрокомплект" кировоградского бизнесмена Павла Штутмана и разделения двух входящих в него направлений бизнеса в самостоятельные группы – "Гидросила Групп" (производство гидравлических систем для мобильных машин) и "Эльворти Групп" – производство сельхозтехники.