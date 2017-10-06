ПриватБанк сменил доверителя по двум выпускам евробондов

ПриватБанк (Киев) сменил трасти (доверенное лицо) по еврооблигациям на $175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и на $200 млн с погашением 23 января 2018 года, сообщил эмитент ценных бумаг UK SPV Credit Finance plc (Великобритания) на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).

Согласно сообщению, с 3 октября 2017 года новым доверителем выступает Madison Pacific Trust Limited (Гонконг) вместо Deutsche Trustee Company Limited (Великобритания).

Как сообщалось, в рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года выступило зарегистрированное в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc. Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритария), однако во время их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.

После национализации ПриватБанка компания-эмитент ценных бумаг осталась в его собственности.

UK SPV Credit Finance plc 5 июня инициировала собрание держателей еврооблигаций на $175 млн и на $200 млн по вопросу смены действовавшего трасти Deutsche Trustee Company Limited на Madison Pacific Trust Limited. Первое собрание не состоялось из-за отсутствие кворума, оно было перенесено на 21 июня.