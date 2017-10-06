ГФС доначислила СевГОКу 1,3 млрд грн налогов и намерена проверить другие ГОК "Метинвеста"

Государственная фискальная служба (ГФС) в ходе налоговой проверки Северного горно-обогатительного комбината (СевГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящего в группу "Метинвест", обнаружила недоплату предприятием 1,3 млрд грн в бюджет на протяжении 2012-2016 годов, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в ГФС.

"Есть большое опасение, что горно-обогатительные комбинаты недоплачивают рентную плату, причем в значительных размерах", - сообщил источник.

Он уточнил, что из указанной по СевГОК суммы доначислений, на рентную плату приходится 875 млн грн. По его словам, в сложившейся ситуации ГФС считает необходимым проверить уплату налогов другими предприятиях группы "Метинвест".

СевГОК - крупнейшее в Европе горнодобывающее предприятие с законченным циклом подготовки доменного сырья - железорудного концентрата с содержанием железа 66% и окатышей с содержанием железа 62,3% и 63%.

СевГОК в 2016 году увеличил чистый доход на 13,3% – до 15,11 млрд грн, получив чистую прибыль 3,61 млрд грн, тогда как в 2015 году был зафиксирован чистый убыток 1,21 млрд грн.

В минувшем году комбинат увеличил производство товарных окатышей на 15,5% - до 8,88 млн тонн, но снизил концентрата на 11,5% - до 11,64 млн тонн.

СевГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".