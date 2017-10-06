Посол ЕС в Украине выступает за улучшение бизнес-климата для привлечения инвестиций

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считает необходимым улучшение бизнес-климата и укрепление верховенства права для привлечения инвестиций в страну.

"Я хотел бы подчеркнуть, что тарифы и квоты не являются основной преградой в торговле, я считаю, что основной проблемой являются стандарты... Конечно, также необходимо улучшать бизнес-климат", - сказал он, выступая на IV Киевском международном экономическом форуме в пятницу.

Х.Мингарелли констатировал, что Украина обладает потенциалом, который интересен инвесторам. "Но инвесторы сомневаются в том, чтобы инвестировать в Украину, потому что риски велики. Нет верховенства права", - добавил дипломат.

Посол рассказал, что европейские компании в Украине сталкиваются с давлением со стороны правоохранительных органов и рейдерством, а также с коррупцией в судебной системе.

"Если вы в Украине выйдите на достойный уровень верховенства права, то все сразу начнут инвестировать в Украину, где так много привлекательных активов", - считает Х.Мингарелли.