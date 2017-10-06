Минэнергоугля предлагает унифицировать ставки налогов для газоконденсата и нефти

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает унифицировать ставки налогообложения для газового конденсата и нефти, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнергоугля Александр Лисниченко в ходе "круглого стола" в парламенте в пятницу.

Читайте также новость на сайте Энергореформа

"Полчаса назад министр (Игорь Насалик – ИФ) подписал письмо на премьер-министра Украины по внедрению 12% стимулирующей ренты для новых скважин, а также по приведению налогообложения конденсата к единым с нефтью ставкам", – сказал он.

Директор департамента Минэнергоугля также сообщил, что его ведомство поддерживает идею упразднения Центральной комиссии по вопросам разработки газовых, газоконденсатных, нефтяных месторождений при Минэнергоугля