Экономика

15:46 06.10.2017

Минэнергоугля предлагает унифицировать ставки налогов для газоконденсата и нефти

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает унифицировать ставки налогообложения для газового конденсата и нефти, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнергоугля Александр Лисниченко в ходе "круглого стола" в парламенте в пятницу.

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"Полчаса назад министр (Игорь Насалик – ИФ) подписал письмо на премьер-министра Украины по внедрению 12% стимулирующей ренты для новых скважин, а также по приведению налогообложения конденсата к единым с нефтью ставкам", – сказал он.

Директор департамента Минэнергоугля также сообщил, что его ведомство поддерживает идею упразднения Центральной комиссии по вопросам разработки газовых, газоконденсатных, нефтяных месторождений при Минэнергоугля

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