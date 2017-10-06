Приказ об упрощении регистрации налоговых накладных для агробизнеса вступил в силу

Приказ Министерства финансов №776 от 18 сентября 2017 года об упрощении регистрации налоговых накладных для некоторых налогоплательщиков - собственников и арендаторов земли зарегистрирован Министерством юстиции и вступил в силу.

“Приказ вступил в силу”, - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Минфина.

Ранее Министерство финансов подготовило проект приказа, которым предполагается освободить от мониторинга рисков при регистрации налоговых накладных налогоплательщиков-собственников более 0,01 га земли и некоторых арендаторов земельных участков.

Технологические карты налогоплательщиков сельскохозяйственного сектора будет рассматривать автоматическая система мониторинга без рассмотрения ГФС в ряде случаев. Такой порядок рассмотрения предусмотрен для получателей бюджетных дотаций и налогоплательщиков, которые по состоянию на 31 декабря 2016 года применяли специальный режим налогообложения. Кроме того, новые правила рассмотрения технологических карт будут действовать в отношении собственников или арендаторов земельных участков общей площадью не менее 200 га и не меняли учредителя и директора предприятия с 1 января 2017 года.

Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 года изменениям в Налоговый кодекс, с 1 июля 2017 года заработала автоматическая регистрация налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных. В то же время ГФС получила право отказать в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков.

По данным ГФС, количество заблокированных налоговых накладных сократилось с 1,1% по состоянию за первую декаду июля до 0,37% по состоянию на 28 сентября.