Экономика

13:16 06.10.2017

Украина отстает в имплементации важных компонентов Соглашения об ассоциации с ЕС - Мингарелли

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли констатировал, что Украина отстает в имплементации некоторых компонентов Соглашения об ассоциации Украины и ЕС в вопросе гармонизации законодательства, стандартов и норм.

"Несмотря на то, что мы начали внедрять это соглашение 20 месяцев назад, мы опаздываем по очень важным компонентам внедрения этого соглашения... Мы должны сконцентрировать наше внимание в вопросе внедрения нашего соглашения на регуляторной конвергенции. И мы делаем все для того, чтобы обеспечить гармонизацию украинского законодательства, норм и стандартов с европейскими", - сказал Х.Мингарелли, выступая на Киевском экономическом форуме в пятницу.

Он уточнил, что украинский парламент и правительство должны играть ключевую роль в вопросе имплементации.

Дипломат также подчеркнул, что именно полная имплементация Соглашения об ассоциации должна стоять на повестке дня.

"Если мы обеспечим, что в течение следующих месяцев Украина примет наши законы, нормы и стандарты, то тогда украинская экономика станет очень быстро частью единого рынка ЕС, что будет означать, что украинские компании смогут экспортировать в страны ЕС без преград. Именно над этим мы должны работать", - заключил Х.Мингарелли.

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