Экономика

13:01 06.10.2017

Экспорт украинской продукции в ЕС вырос на 25% в 1-м полугодии

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли констатировал увеличения экспорта украинских товаров и услуг на рынок ЕС на 25% в первом полугодии 2017 года.

"За первые шесть месяцев 2017 года мы видим увеличение экспорта на 25% на рынок ЕС. Мы, конечно, видим улучшение", - сказал он, выступая на IV Киевском международном экономическом форуме в пятницу.

По его словам, Соглашение об ассоциации Украины и ЕС стало толчком к развитию экономики и инвестиций.

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Интерфакс-Украина
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