ЕК ввела пошлины на горячекатаный прокат "Метинвеста"

Европейская комиссия приняла решение о введении фиксированной антидемпинговой пошлины на горячекатаный прокат производства группы "Метинвест" в размере EUR60,5/тонна, которая также будет применяться ко всем украинским поставщикам данной продукции.

Согласно официальным материалам Еврокомиссии, обнародованным в пятницу, в ходе расследования был установлен факт поставок со стороны "Метинвеста" по демпинговым ценам, что нанесло ущерб европейским производителям аналогичной продукции.

При этом ЕК при расчете нанесения ущерба со стороны группы "Метинвест" исключило поставки одного из предприятий группы, находящегося на неподконтрольной территории, определив ситуацию как форс-мажорную.

В ходе расследования было определено, что продукция группы "Метинвест" поставлялась в ЕС с демпинговой маржой в размере 19,4%.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве, группа "Метивест" вышла с предложением о возможности замены действия фиксированной антидемпинговой пошлины на ценовые обязательства по поставкам.

"Таким образом, Украина продолжает переговоры о возможности замены этого режима ограничения поставок на ценовые обязательства", - констатировал собеседник агентства.

По его словам, в решении Еврокомиссии отдельно сказано, что в отличие от поставщиков из других стран, с Украиной у ЕС действует Соглашение об Ассоциации, и это будет приниматься во внимание.

В свою очередь в пресс-релизе Еврокомиссии сообщается, что пошлины введены на продукцию из Украины, РФ, Ирана и Бразилии. Размер пошлин - от EUR17,6/тонна до EUR96,5/тонна.

Как сообщалось, ЕК также ввела пошлины на горячекатаный прокат из РФ. При этом фиксированная пошлина на горячекатаный прокат ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) составила 53,3 евро за тонну, ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - 96,5 евро за тонну, ПАО "Северсталь" - 17,6 евро за тонну.

Инициатором введения пятилетних антидемпинговых пошлин выступила Европейская ассоциация сталелитейной промышленности (Eurofer).

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".