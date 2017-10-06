Турбины Siemens для Грозненской ТЭС прибудут из Германии в ноябре

Газовые турбины Siemens прибудут на Грозненскую ТЭС "Газпром энергохолдинга" из Германии в середине ноября, сообщил источник, знакомый с ходом поставки.

"Стройка на станции идет, уже выстроили главный корпус, подготовились полностью к приему газовых машин, прибытие газовых машин на стройку ожидается в середине ноября", - сказал источник.

По его словам, станция будет запущена к концу следующего года. На станции будут установлены "машины Siemens, подобного типа как делаются в Петербурге (на СП Siemens с "Силовыми машинами" - ИФ), но они придут из Германии", сказал источник.

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ООО "Газпром энергохолдинг" - 100%-ная "дочка" ПАО "Газпром". Мощность Грозненской ТЭС - 360 МВт, инвестиции - 25 млрд руб.

Ранее Siemens объявил о намерении ввести санкции в отношении поставок генерирующей оборудование для госкомпаний в России в связи с незаконной, по мнению компании, поставкой турбин в Крым.

Как говорилось в заявлении немецкой компании, Siemens приостановит поставки электрогенерирующего оборудования по текущим контрактам российским клиентам, контроль над которыми осуществляется государством. Одновременно вводится "значительно более строгий режим" контроля, чем предписывает законодательство.

"Этот новый постоянный механизм предусматривает, что потенциальные новые поставки оборудования будут осуществляться только после того, как Siemens будет уверен в том, что оборудование может быть установлено в оговоренных контрактами конечных пунктах назначения. Это также означает, что Siemens будет осуществлять контроль за поставками, а установка оборудования на площадках будет осуществляться специалистами компании", - говорилось в заявлении. Новые бизнес-проекты, связанные с газотурбинным оборудованием, будут осуществляться исключительно СП "Сименс технологии газовых турбин" и 100%-ной "дочкой" компании ООО "Сименс".