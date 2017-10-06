НБУ продал на аукционе золотые памятные монеты на 2,5 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в четверг продал все (20 шт. – ИФ) выставленные золотые памятные монеты "25 лет независимости Украины", сообщается на веб-сайте НБУ.

Согласно сообщению, максимальная цена покупки монеты во время аукциона, который состоялся на универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ" с возможностью удаленного доступа, составила 139,635 тыс. грн, минимальная – 109,635 тыс. грн. Общая стоимость приобретенных золотых памятных монет составила 2,5 млн грн.

Как сообщалось, НБУ 17 августа 2016 года ввел в обращение золотую памятную монету "25 лет независимости Украины" номиналом 250 грн и массой 62,2 г. Тираж - 400 шт.

Нацбанк намерен реализовать весь тираж монет на универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ".

Ранее НБУ провел девять аукционов по продаже золотых памятных монет "25 лет независимости Украины", в ходе которых было реализовано 276 таких монет.