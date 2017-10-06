"Галнафтогаз" считает конфликт вокруг строительства АЗС в Киеве искусственной дестабилизацией

ПАО "Концерн Галнафтогаз" расценивает произошедшую в среду конфликтную ситуацию возле АЗК "ОККО" на пересечении улиц Ревуцкого и Ахматовой в Киеве как искусственную дестабилизацию.

"Компания подчеркивает, что похожие дестабилизации, которые искусственно создаются заинтересованными организациями в целом по стране, делают невозможным привлечение иностранных инвестиций со стороны международных институций и негативно влияют на экономическое развитие нашей страны. Это глобальная проблема для нашего общества на сегодня, которую бизнес и государство должны решать вместе", - говорится в пресс-релизе "Галнафтогаза".

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В концерне убеждены, что реконструкция комплекса осуществляется компанией-застройщиком и арендатором земельного участка в законный способ, о чем свидетельствуют действующие разрешительные документы на строительство и отсутствие на сегодня каких-либо решений компетентных органов относительно их отмены.

"Данный факт свидетельствует, что ситуация вокруг якобы незаконности застройки искусственно создана заинтересованными организациями, которые умышленно и в преступный способ обостряют конфликт между громадой, компанией-застройщиком, ПАО "Концерн Галнафтогаз", местными органами самоуправления и дестабилизируют ситуацию в городе в целом. Эти провокации, переросшие в преступные действия, и, на наш взгляд, они должны быть оценены соответствующим образом правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

В концерне напоминают, что почти за 20 лет существования компания создала 10 тыс. рабочих мест и инвестировала в экономику страны почти $1 млрд. В рамках развития сети АЗК компания активно привлекает международные инвестиции в страну. Среди ключевых институций – МФК и Европейский банк реконструкции и развития. Со своей стороны они осуществляют постоянный контроль за соблюдением компанией технических и экологических стандартов при строительстве и эксплуатации АЗК, а также внедрении новых технологий в этой сфере.

Как сообщалось, вечером 4 октября в Дарницком районе Киева общественные активисты и местные жители вышли на акцию протеста против строительства АЗС на ул. Ревуцкого. Во время акции произошли столкновения, в ходе которых митингующие частично разрушили АЗС.

Конфликт вокруг строительства АЗС продолжается уже несколько месяцев. Вечером 10 августа протестующие против ее возведения на несколько дней перекрыли движение по ул.Ревуцкого, хотя ранее власти Киева договорились с компанией "ОККО" о приостановке строительства АЗС на период судебных разбирательств.

"Галнафтогаз" в ответ на запрос СМИ сообщал, что не является заказчиком строительства, а арендатором является несвязанное с ним ООО "Парк Гуэль". Сеть отмечала, что существуют предварительные деловые договоренности, что она рассмотрит возможность покупки этой АЗС при условии, что она будет построена, введена в эксплуатацию и на нее будут оформлены все правоустанавливающие документы согласно законодательству, государственных строительных и экологических норм.

Мажоритарным акционером "Галнафтогаза" концерна является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития.

Конечными бенефициарными владельцами созданного в конце 2013 года с уставным капиталом 121 тыс. грн ООО "Парк Гуэль", согласно данным в госреестре, являются через ООО "Компания по управлению активами "Актив" (Львов) львовяне Анатолий Гурский, Иван Коцьо, Богдан Куспись и Игорь Таранский, которым также принадлежит ООО "Винницкая строительная компания".