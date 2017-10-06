"Метинвест" сменил руководителей ХТЗ, ЕМЗ и "Донецккокса" на НКТ

Наблюдательные советы (НС) ЧАО "Харцызский трубный завод" и ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ, оба - НКТ Донецкой обл.), входящих в группу "Метинвест", прекратили полномочия и. о. генерального директора Кирилла Авраменко, поручив выполнение этих обязанностей главному бухгалтеру предприятий, начальнику отдела учета малых предприятий ООО "Метинвест Бизнес Сервис" (МБС) Татьяне Зайцевой.

Согласно официальным сообщениям ХТЗ и ЕМЗ, кадровый вопрос рассмотрен на заседаниях НС компаний 4 октября 2017 года.

Т.Зайцева назначена и.о. гендиректора ХТЗ и ЕМЗ с 5 октября 2017 года на неопределенный срок.

Кроме того, набсовет ЧАО "Донецккокс" на своем заседании 4 октября также сменил гендиректора завода Андрея Шабанова, поручив исполнение этих обязанностей Т.Зайцевой с 5 октября текущего года.

"Метинвест" 15 марта текущего года заявил об утрате контроля над деятельностью своих предприятий на НКТ.

ЧАО "Донецккокс", ЧАО "ХТЗ" и ЧАО "ЕМЗ", входящие в группу "Метинвест", находятся на неконтролируемых территориях (НТК).

Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".