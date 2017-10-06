Апелляция приняла жалобу Siemens на отказ суда первой инстанции не допустить монтажа турбин в Крыму

Девятый арбитражный апелляционный суд принял к производству апелляционную жалобу Siemens, судебное заседание пройдет без вызова сторон, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Жалоба подана на отказ суда первой инстанции принять обеспечительные меры в отношении иска против ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ОАО "ВО "Технопромэкспорт", сообщил источник, знакомый с ходом дела.

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Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы два раза отказал Siemens в наложении ареста на турбины SGT5-2000E, которые были поставлены и сейчас монтируются в Крыму.

Помимо ареста, немецкий концерн также потребовал запретить транспортировать, осуществлять монтаж, эксплуатировать, модифицировать, разбирать, иным образом использовать турбины. Кроме того, он просил суд запретить ответчику совершать сделки, направленные на отчуждение или возможное отчуждение, а также на любое обременение оборудования.

Ранее Siemens подал иск в суд к структурам "Ростеха", одна из них - ООО "ВО "Технопромэкспорт", которое строит в Крыму две электростанции. На ТЭС были поставлены четыре турбины, произведенные на совместном с "Силовыми машинами" заводе Siemens в Санкт-Петербурге. Поставки в Крым турбин запрещены санкциями ЕС. Однако первоначально немецкий концерн произвел и поставил свое оборудования для строительства станции на Тамани, которое вело АО "ВО "Технопромэкспорт". Компания признана банкротом, турбины она продала ООО за 152 млн евро. Но обе компании находятся под контролем госкорпорации "Ростех".

Немецкий концерн попросил суд признать сделку недействительной и применить последствия недействительности сделки. Судебное заседание по иску пройдет 16 октября.

По мнению Siemens, если суд встанет на его сторону, то турбины, которые являются сложным промышленным энергетическим оборудованием, не могут быть подвергнуты демонтажу без последствий и потери стоимости. "Демонтаж ГТУ (газотурбинные установки - ИФ) повлечет значительные временные и финансовые затраты, и возврат ГТУ будет затруднителен либо невозможен. Кроме того, монтаж спорных комплектов ГТУ и их последующая эксплуатация ответчиком вызовет значительное снижение стоимости спорных ГТУ, так как в этом случае оборудование подвергнется износу и будет считаться бывшим в употреблении. Это обстоятельство повлечет за собой причинение значительного ущерба истцу", - говорится в материалах дела со ссылкой на доводы Siemens. В связи с этим концерн попросил принять обеспечительные меры.

При этом суд счел, что заявленные обеспечительные меры несоразмерны возможным последствиям нарушения прав истца. "Доказательств, которые подтверждали бы возможность причинения истцу значительного ущерба, в целях предотвращения которого, как следует из доводов истца, им заявлено настоящее ходатайство, не представлено", - говорится в документах суда. Отсутствуют и доказательства, которые подтверждали бы размер этого ущерба. Не представлены надлежащие доказательства того, что ответчики осуществляют действия, которые в последующем могут повлиять на исполнение судебного акта, сообщает суд. "Ссылка заявителя на то, что ответчиком размещено на сайте единой информационной системы в сфере закупок извещение об открытии конкурса на заключение договора на выполнение работ по монтажу электротехнического оборудования, таким доказательством не является, а удовлетворение заявления на этом основании может привести к нарушению баланса интересов сторон по делу, что недопустимо", - объясняет свое решение суд.