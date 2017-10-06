Экономика

10:16 06.10.2017

Минагропрод уволил зампредправления ГПЗКУ Осийчука

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины уволило Николая Осийчука с должности заместителя председателя правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ).

Как сообщила госкорпорация в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение Минагропрод принял 2 октября.

Согласно информации, Н.Осийчук не владеет долей в уставном капитале ГПЗКУ и не является акционером компании. Он занимал должность зампредправления ГПЗКУ 8 месяцев.

В течение последних пяти лет Н.Осийчук был руководителем секретариата Национального дворца искусств "Украина", директором департамента социального страхования Минсоцполитики Украины, директором департамента по работе с персоналом и организационному развитию Минфина Украины, заместителем Министра аграрной политики и продовольствия - руководителем аппарата.

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