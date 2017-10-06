Фондовые индексы США обновили рекорды в четверг

Фондовый рынок США вырос в четверг после принятия Конгрессом бюджетной резолюции, которая, как ожидается, обеспечит продвижение к одобрению налоговой реформы, все четыре основных индекса - Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite и Russell 2000 - обновили исторические максимумы по итогам торгов.

Череда рекордов S&P 500 является самой продолжительной с 1997 года, свидетельствуют данные WSJ Market Data Group.

В четверг Палата представителей и Сенат утвердили проект бюджета, республиканцы согласовали снижение налогов в рамках специальной бюджетной процедуры, при которой в верхней палате достаточно простого большинства.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 12 тыс., до 260 тыс., в связи с ослаблением последствий ураганов "Харви" и "Ирма". Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя на 7 тыс. с уровня предыдущей недели, до 265 тыс.

Дефицит баланса внешней торговли США в августе сократился на 2,7%, до $42,4 млрд, минимального уровня за 11 месяцев. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали, что в августе дефицит снизится до $42,6 млрд.

Заказы промышленных предприятий США выросли в августе больше ожиданий - на 1,2% относительно предыдущего месяца, тогда как предполагался подъем на 1%.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер заявил в четверг, что предварительно он поддерживает повышение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) на декабрьском заседании.

Его коллега из ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс выразил уверенность, что инфляция в США восстановится до целевого уровня ФРС (2% годовых), а безработица продолжит снижаться и в ближайшие 12 месяцев окажется ниже 4% (в августе - 4,4%). По его словам, Федрезерв продолжит медленное повышение ставок.

Капитализация Netflix подскочила на 5,4% после повышения стоимости самого популярного в США тарифного плана на 10%.

Акции UPS подешевели на 0,7% из-за сообщений информированных источников о том, что Amazon тестирует собственную службу доставки. Бумаги Amazon прибавили в цене 1,6%.

Цена бумаг Constellation Brands, выпускающей водку Svedka и пиво Corona и Negra Modelo, выросла на 4% благодаря позитивной квартальной отчетности. Скорректированная прибыль компании составила $2,47 на акцию при консенсус-прогнозе $2,17 на акцию. Кроме того, Constellation повысила прогноз годовых финпоказателей.

Стоимость акций оператора круизов Norwegian Cruise Line Holdings увеличилась на 4,3%, поскольку с 6 октября компания войдет в список S&P 500, заменив в нем Level 3 Communications Inc.

Рыночная стоимость SeaWorld Entertainment Inc. рухнула на 6,5%. Британская Merlin Entertainments Plc, управляющая различными туристическими достопримечательностями, включая Леголенд и музей восковых фигур мадам Тюссо, заинтересована в покупке некоторых активов американского оператора тематических парков SeaWorld Entertainment, сообщили американские и британские СМИ.

Котировки акций Sempra Energy упали на 2,2%. Компания пересматривает структуру финансирования сделки по поглощению техасской Oncor за $9,45 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 5 октября вырос на 113,75 пункта (0,50%) - до 22775,39 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 14,33 пункта (0,56%), до 2552,07 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 50,73 пункта (0,78%) - до 6585,36 пункта.