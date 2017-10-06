Большинство фондовых индексов Европы выросло в четверг, испанский IBEX подскочил на 2,5%

Европейские фондовые индексы преимущественно завершили торги в четверг в "зеленой зоне".

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к концу сессии поднялся на 0,16% - до 391,03 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,5%, французский CAC 40 - 0,3%, германский DAX потерял 0,02%.

Испанский индекс IBEX 35 подскочил к концу торгов на 2,5% после падения накануне на 2,9%, максимальными темпами более чем за год. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил в среду, что регион может объявить о независимости на следующей неделе. В телевизионном выступлении он упрекнул короля Испании Фелипе VI в том, что тот принял позицию испанского правительства, проигнорировав интересы каталонцев.

Министр экономики Испании Луис де Гиндос исключил возможность получения Каталонией независимости по итогам прошедшего в минувшее воскресенье референдума.

Протокол сентябрьского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), опубликованный в четверг, показал, что руководство ЦБ обсуждало способы сворачивания программы выкупа активов, а также выразило обеспокоенность укреплением евро, пишет MarketWatch.

Инвесторы ждут от ЕЦБ деталей плана сворачивания программы количественного смягчения (QE), ежемесячный объем которой в настоящее время составляет 60 млрд евро. Президент Европейского ЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания ЕЦБ заявил, что детали этого плана, вероятно, будут объявлены в октябре.

Согласно протоколу сентябрьского заседания, руководители ЕЦБ "хотели бы двигаться очень постепенно и осторожно" в плане сокращения объемов монетарного стимулирования. Они по-прежнему обеспокоены низкой инфляцией в еврозоне, несмотря на некоторое ускорение роста потребительских цен в последнее время.

Поддержку европейским рынкам в четверг оказали ослабление евро и фунта относительно доллара США, а также подъем цен на основные металлы.

Котировки акций горнодобывающих компаний заметно выросли: стоимость бумаг Glencore и Anglo American увеличилась на 3%, Rio Tinto - на 1,8%.

Цена акций EasyJet повысилась на 0,6% на информации об увеличении пассажирооборота авиакомпании в сентябре на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Бумаги немецкого производителя осветительных приборов Osram Licht AG подешевели на 1,8%. Siemens AG сообщила, что продала оставшиеся 18,155 млн акций (17,4%) Osram институциональным инвесторам за 1,2 млрд евро.

Стоимость акций Siemens опустилась на 0,7%.

Акции британской Merlin Entertainments Plc, управляющей различными туристическими достопримечательностями, включая Леголенд и музей восковых фигур мадам Тюссо, подорожали на 3,4% на информации различных СМИ о том, что компания заинтересована в покупке некоторых активов американского оператора тематических парков SeaWorld Entertainment.

Капитализация шведского производителя замков Assa Abloy упала на 5% на информации о том, что главный исполнительный директор компании Йохан Молин планирует уйти в отставку в следующем году.

Торги акциями британского производителя туалетной бумаги Accrol были приостановлены по просьбе эмитента, поскольку чистая задолженность компании существенно увеличилась на фоне роста оптовых цен на сырье и материалы, которое она не смогла компенсировать повышением цен на собственную продукцию.