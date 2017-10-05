Экономика

18:40 05.10.2017

Государственные инвестпроекты за 9 мес. исчерпали 48% предусмотренных на них средств

Финансирование государственных инвестиционных проектов за 9 месяцев 2017 года составило 386,1 млн грн или 48% из запланированных 801 млн грн, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на своем сайте.

Согласно итогам межведомственной комиссии по вопросам инвестиционных проектов, к числу тех, кто выбрал предусмотренные средства в наиболее полном объеме, относятся проекты по строительству лечебно-реабилитационного корпуса Института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова НАМНУ, реставрация помещений Львовской музыкальной академии. Они освоили средства на 100%. На 91% использованы средства, предусмотренные на реставрацию клинического корпуса №3 Института нейрохирургии им. Ромоданова НАМНУ, сообщает МЭРТ.

Главные распорядители бюджетных средств заявили о необходимости дополнительного финансирования в текущем году на 285,5 млн грн, уведомляет министерство. Так, 56 млн грн потребуется дополнительно на строительство лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы ОХМАТДЕТ. Еще 200 млн грн заявлены на реставрацию Мариинского дворца, говорится в сообщении министерства.

Минэкономразвития отмечает, что в госбюджете на 2017 год предусмотрено 1,7 млрд грн на финансирование 18 государственных инвестпроектов. Кроме того, один проект финансируется за счет кредита на условиях связанной помощи между Украиной и Польшей. Общая стоимость проектов составляет 24 млрд грн, из которых для завершения их потребуется 22,8 млрд грн из госбюджета.

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