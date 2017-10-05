ЕБРР разочарован ходом приватизации в Украине

Украине для ускорения роста экономики и привлечения иностранных инвесторов необходимо разблокировать процесс приватизации, и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) по-прежнему готов оказать техническую поддержку и по некоторым объектам выступить покупателем миноритарного пакета акций, сообщил управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Франсиз Малиж

"Результатов (приватизации) нет. И это один из самых больших провалов", – констатировал он в интервью журналистам в кулуарах форума Ukraine Silk Road Trade Finance по вопросам торгового финансирования, организованного ЕБРР и Укрэксимбанком в Киеве.

По словам Ф.Малижа, попытки продать Одесский припортовый завод (ОПЗ) "с известным негативным результатом" граничат с сумасшествием, а ряд продаж блокирующих пакетов акций энергетических компаний в августе этого года, "мягко говоря, были далеки от международных стандартов", так как проводились фактически на безальтернативной основе.

"Такая приватизация не в интересах государства", – считает представитель ЕБРР.

По его мнению, ситуацию может исправить поданный правительством в Верховную Раду новый законопроект о приватизации, а также политическая воля.

"Нужны другие подходы со стороны Фонда госимущества. Фонд должен обладать достаточными полномочиями, чтобы проводить приватизацию. Если будет политическое решение проводить приватизацию, а у Фонда будет достаточно полномочий – такая приватизация будет успешной. И такую приватизацию мы сможем поддержать", – подчеркнул Ф.Малиж.

Он пояснил, что поддержка банка, прежде всего, может заключаться в технической помощи как государству, так и конкретной компании – в форме целевой помощи по улучшению процессов, как это происходит в "Нафтогазе".

"Также ЕБРР может быть инвестором, покупая миноритарную долю компании с целью ее подготовки для дальнейшей продажи стратегическому инвестору либо одновременно со стратегическим инвестором, когда, к примеру, стратег покупает 51%, а ЕБРР – 9%", – добавил управляющий директор ЕБРР.

По его словам, инвесторам и ЕБРР будут интересны компании в энергетическом секторе, сельскохозяйственные предприятия.

Ф.Малиж призвал Украину резко сократить число объектов госсобственности, и при обсуждении этого вопроса доказывать необходимость сохранения их за государством, а не необходимость их приватизации, как сейчас.

Говоря об объемах вложений ЕБРР в Украину, представитель банка подтвердил его желание ежегодно инвестировать в проекты в стране около EUR1 млрд.

"Как только инвестиционный климат улучшится, мы будем делать больше проектов. Мы хотим ежегодно инвестировать в Украину EUR1 млрд. Но в прошлом году, к сожалению, было всего EUR600 млн, и конечно, ЕБРР этим не очень доволен", – констатировал он.

Ф.Малиж отметил, что после утвержденного на днях проекта для "ArcelorMittal Кривой Рог" на EUR200 млн общий объем инвестиций в текущем году будет зависеть от прохождения трех проектов, связанных с государством: Харьковского метрополитена (EUR160 млн) и двух проектов "Укрзализныци" – электрификации (EUR150 млн) и подвижного состава ($150 млн).

Как сообщалось, госбюджет-2017 предусматривает 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако по итогам первого полугодия бюджет получил лишь 0,11 млрд грн. Фонд улучшил этот показатель на 3,05 млрд грн за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

По словам нового руководителя ФГИ Виталия Трубарова, до конца года приватизация может принести еще максимум 0,2-0,3 млрд грн.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн. Правительственный проект госбюджета-2018 предполагает поступление от приватизации 22,5 млрд грн.