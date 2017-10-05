"Украинская ассоциация возобновляемой энергетики" будет инициировать снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций

"Украинская ассоциация возобновляемой энергетики" будет инициировать снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций, сообщил член ассоциации, собственник ряда ГЭС Игорь Тынный в ходе выступления на Kyiv International Economic Forum в четверг.

"Мы будем предлагать досрочное снижение тарифа на "солнечную" электроэнергию … По нашему мнению, необходимо больше ориентироваться на биогаз и биомассу", - сказал он.

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И.Тынный подчеркнул, что действующая система стимулирования через "зеленые тарифы", подталкивает инвесторов к вложению средств именно в гелиоэлектростанции.

Как сообщалось, "Украинская ассоциация возобновляемой энергетики" объединяет компании, эксплуатирующие ГЭС, солнечные электростанции и биоэнергетические объекты.