Экономика

16:52 05.10.2017

Часть основных компаний ГМК Украины спокойно отнеслась к возможному ужесточению антидемпингового законодательства ЕС

Часть основных компаний горно-металлургического комплекса Украины спокойно отнеслась к обнародованным поправкам в законодательство ЕС о мерах противодействия демпингу и субсидиям в торговле.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе крупнейшего производителя стального проката в Украине ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.), европейский рынок для компании не основной.

"Мы не комментируем, поскольку объем наших поставок в ЕС – незначителен. Поэтому и влияние этих решений на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" – незначительно", - констатировали в пресс-службе.

В свою очередь в крупнейшем производителе и экспортере окатышей среди стран бывшего СССР - британской Ferrexpo plc, контролирующей в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), отметили, что поправки в законодательство вряд ли коснутся компании.

"Мы не верим, что это как-то повлияет на Ferrexpo. Больше похоже, что это направлено на импорт стали из Китая в ЕС. Это повысит цены на сталь в Европе, что в свою очередь позитивно скажется на Ferrexpo", - констатировали в Ferrexpo.

Вместе с тем, несколько экспертов на рынке, не согласившихся на обнародование их данных, указали, что группа "Метинвест" могла демпинговать на рынке ЕС. При этом они указали на ряд проводящихся Еврокомиссией расследований, в частности, в отношении горячекатаного проката.

По данным издания "Укррудпром", новые правила Евросоюза касаются, прежде всего, металлопродукции, о чем свидетельствует используемый в документе термин "избыточные мощности", который применяется чиновниками ЕС, как правило, в отношении металлургических предприятий третьих стран.

При этом издание предполагает, что причина демпинга, в основном, вследствие поддержания неоправданно низкого уровня затрат на охрану окружающей среды и нерыночного уровня оплаты труда персонала.

"Метинвест" подставил всю отечественную металлургию и фактически закрыл для нее на неопределенный период высокомаржинальный рынок сбыта", - констатируется в профильном издании.

Как сообщалось в распространенном ранее коммюнике Еврокомиссии, изменения в законодательство ЕС позволят европейским инструментам торговой защиты лучше справляться с текущими реалиями в международной торговой среде, в частности, с проблемой избыточных мощностей, полностью соблюдая при этом международные обязательства ЕС в правовых рамках ВТО.

"Законодательные поправки вводят новую методологию расчета демпинговой маржи в импорте из третьих стран в случае существенного искажения рыночного равновесия или широкомасштабного государственного вмешательства в экономику. Эти правила формулируются на нейтральной по отношению к странам основе и в полном соответствии с обязательствами ЕС перед ВТО", - отмечалось в коммюнике.

По мнению комиссара ЕС по торговле Сесилии Мальмстрем, обновленное законодательство усилит защитные инструменты ЕС в торговле, укрепит сопротивляемость европейской промышленности недобросовестной конкуренции товаров, продаваемых по демпингу или субсидируемых государствами.

"Новая методология расчета демпинга при импорте из стран с существенными искажениями в экономических системах очень важна для работы в реальных условиях сегодняшней международной торговли. Теперь у ЕС будет антидемпинговая методология, которая поможет справиться с искажениями рыночного равновесия, возможными со стороны экспортных экономик", - отметила комиссар ЕС по торговле.

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