Двое независимых членов НС "Нафтогаза" официально завершили работу в компании

Независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Пол Уорвик и Маркус Ричардс официально завершили работу в компании.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, "Нафтогаз" получил от них уведомления о приостановке полномочий 3 октября 2017 года.

Ранее глава НАК Андрей Коболев отмечал, что в случае отсутствия наблюдательного совета полномочия по утверждению транзакций стоимостью больше 500 млн грн, которые возникают ежемесячно, переходят непосредственно акционеру компании в лице Кабинета министров Украины.

По его словам, НС тратил большое количество времени на обсуждение и утверждение решений, а с учетом того, что Кабмин является более громоздким коллегиальным органом, принятие необходимых операционных решений существенно замедлится. Это также привносит дополнительную политическую составляющую при управлении группой.

Как сообщалось, реформу корпоративного управления в "Нафтогазе Украины" правительство начало в 2015 году в соответствии с принципами ОЕСР. В мае 2016 года сформирован набсовет НАК в лице британцев Маркуса Ричардса, Чарльза Проктора и Пола Уорвика. От Кабинета министров в совет вошла первый замглавы МЭРТ Юлия Ковалив, от администрации президента – экс-глава Минэнергоугля Владимир Демчишин.

Кабинет министров 29 марта 2017 года решил расширить количественный состав НС "Нафтогаза" с пяти до семи лиц, добавив в него одного независимого члена и одного представителя от государства.

Ю.Ковалив решила подать в отставку, перейдя на должность главы Офиса инвестиционного совета при президенте Украины. Ее полномочия прекращены с 17 апреля 2017 года.

Ч.Проктор в середине августа 2017 года также решил подать в отставку, его полномочия прекращены с 30 сентября.

П.Уорвик и М.Ричардс подали в отставку 19 сентября, объяснив свое решение политическим вмешательством и отставанием в проведении реформ.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.