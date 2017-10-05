Египет рассчитывает по тогам 2017 года принять около 600 тыс. украинских туристов

Египет рассчитывает по тогам 2017 года принять около 600 тыс. украинских туристов, рост турпотока по итогам восьми месяцев составил 120%, сообщил глава Национальной туристической организации Египта Хишам Эль Демери (Hisham El Demery).

"За восемь месяцев 2017 года Египет принял уже 430 тыс. украинских туристов", - сказал он журналистам в кулуарах 25-го Международного туристического салона "Украина" в Киеве в четверг.

По словам Х.Эль Демери, в настоящее время Египет намерен активно развивать новые для страны виды и туризма, в частности, экскурсионный, медицинский и паломнический туризм.

"Египетское правительство поддерживает разные виды туризма, не только связанные с морем и пляжем", - сказал он.

По его словам, развитию медицинского туризма в Египет будут способствовать успехи в лечение гепатита "С". При этом пациенты будут получать не только лечение, но и реабилитацию.

Для развития паломнических туров Египет намерен предложить программу, в рамках которой паломники могут находиться в стране до 3,5 лет, совершая путешествия по 25-ти локациям.

Глава Национальной туристической организации Египта также надеется, что Украина отменит рекомендации не посещать ряд египетских городов, которые вынесло МИД Украины.

Х.Эль Демери отметил, что в летний сезон 2017 года в Египет из Украины осуществлялось около 50-60 чартерных рейсов в неделю, при этом Египет прогнозирует, что в зимнем сезоне 2017-2018 года их количество вырастет на 20-30%.

Он также отметил, что правительство Египта намерено продолжить практику дотаций туроператоров за чартерные туристические рейсы в страну, размер дотации составляет до $4 тыс. за один рейс.