"Укргазвыдобування" подало документы на получение лицензий по разработке пяти участков шельфа Черного моря

ПАО "Укргазвыдобування" подало в Государственную службу геологии и недр (Госгеонедр) документы на получение лицензий на пять участков шельфа Черного моря, сообщила компания на своей странице в Facebook.

По словам главы УГВ Олега Прохоренко на проходящей в четверг конференции ODESA Offshore Conference 2017, необходимость разработки шельфа связана с наличием там значительных ресурсов, тогда как запасы углеводородов на суше постепенно иссякают.

"По нашим оценкам, запасы газа на участках шельфа, где "Укргазвыдобування" хочет вести добычу, составляют от 80 до 300 млрд кубометров газа. В перспективе 5-10 лет "Укргазвыдобування" может выйти на уровень добычи шельфового газа в 5 млрд кубометров в год", - отмечено в сообщении УГВ.

Читайте новость также на сайте Энергореформа

Как сообщалось, добыча газа УГВ в январе-августе-2017 увеличилась на 3,5% (на 344,057 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10 млрд 80,256 млн куб. м, в т.ч. в августе – на 7,1% (на 86,725 млн куб. м), до 1 млрд 300,01 млн куб. м.

УГВ намерено нарастить добычу газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020-м.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.