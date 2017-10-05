Рада делегировала в номинационную комиссию по отбору членов НКРЭКУ двух своих представителей

Верховная Рада Украины делегировала в номинационную комиссию по отбору членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Светлану Голикову и Василия Яструбинского.

За утверждение этих кандидатур в четверг проголосовали 265 и 252 народных депутатов.

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С.Голикова является директором ЧП "Транэнергоконсалтинг", также работает в "Киевском институте энергетических исследований" (KERI).

В.Яструбинский работал начальником управления ценовой политики Киевской городской государственной администрации.

Ранее Верховная Рада дважды отклоняла предложенные профильными комитетами кандидатуры Константина Запайщикова и Юрия Шульги.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко указом от 23 марта 2017 года утвердил план ротации председателя и членов НКРЭКУ, согласно которому увольнению в срок не позднее шести месяцев со дня вступления в силу закона об НКРЭКУ подлежат Юрий Голляк и Владимир Евдокимов; в срок не позднее 12 месяцев – Виктория Морозова и Борис Циганенко; в срок не позднее 18 месяцев – Руслан Машлякивский и председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк. В конце мая президент уволил Ю.Голляка и В.Евдокимова с должности членов НКРЭКУ.

Члены НКРЭКУ должны отбираться номинационной комиссией в составе пяти человек: двоих представителей делегирует президент, двоих – парламент (от комитета ТЭК и комитета ЖКХ), одного – Кабинет министров.

Глава НКРЭКУ будет избираться членами комиссии на закрытом голосовании, переизбрание главы – каждые два года после утверждения первого состава комиссии.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.