Рада приняла закон об основных принципах обеспечения кибербезопасности

Верховная Рада приняла в повторном втором чтении закон "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".

За принятие такого решение в четверг проголосовало 257 народных депутатов.

Как уже отмечалось, целью документа определено создание национальной системы кибербезопасности как совокупности политических, социальных, экономических и информационных отношений наряду с организационно-административными и технико-технологическими мерами путем комплексного подхода в тесном взаимодействии государственного и частного секторов и гражданского общества.

Согласно пояснительной записке к документу, эксперты в сфере кибербезопасности большинства ведущих стран мира отмечают устойчивую тенденцию к значительному росту количества и расширению спектра кибератак с целью нарушения конфиденциальности, целостности и доступности государственных информационных ресурсов, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры.