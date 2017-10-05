Рада приняла закон об основных принципах обеспечения кибербезопасности
Верховная Рада приняла в повторном втором чтении закон "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".
За принятие такого решение в четверг проголосовало 257 народных депутатов.
Как уже отмечалось, целью документа определено создание национальной системы кибербезопасности как совокупности политических, социальных, экономических и информационных отношений наряду с организационно-административными и технико-технологическими мерами путем комплексного подхода в тесном взаимодействии государственного и частного секторов и гражданского общества.
Согласно пояснительной записке к документу, эксперты в сфере кибербезопасности большинства ведущих стран мира отмечают устойчивую тенденцию к значительному росту количества и расширению спектра кибератак с целью нарушения конфиденциальности, целостности и доступности государственных информационных ресурсов, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры.