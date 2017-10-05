Горсовет Одессы направит 1 млрд грн на ремонт теплосетей, модернизацию лифтов, ремонт детсадов и школ

Одесский горсовет распределит 1 млрд грн, полученный в кредит от "Укргазбанка" между тремя департаментами: департаментом городского хозяйства, управление капитального строительства и управление дорожного хозяйства.

Согласно приложению к принятому депутатами на сессии 4 октября решению, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", департамент городского хозяйства освоит почти 393 млн грн, УКС - почти 459 млн грн, управление дорожного хозяйства – немногим более 148 млн грн.

Основная часть средств, которые должен освоить департамент городского хозяйства будет направлена на ремонт теплосетей, преимущественно в центре и Приморском районе, на улицах Пастера, Базарной, Канатной, Ланжероновской, Сегедской. В том числе 91 млн грн будет израсходовано на реконструкцию участка теплосети на ул. Бочарова (Суворовский район). Еще 100 млн грн департамент городского хозяйства запланировал направить на ремонт и модернизацию лифтов.

Управление капстроительства направит наибольшие суммы кредитных средств на строительство общеобразовательной школы на 1000 мест на ул. Маршала Говорова (почти 55 млн грн), проектирование и строительство жилого дома для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий (66 млн грн), проектирование и капремонт Новоаркадийского коллектора (50 млн грн), ремонт памятника архитектуры национального значения Дома Руссова (60 млн грн), ремонт фасадов зданий в исторической части города (65 млн. грн.) и пр.

Управление дорожного хозяйства направит свою долю кредитных средств на капитальный ремонт Преображенской (почти 88 млн грн) и Ришельевской (60,6 млн грн) улиц в центре Одессы.

Как сообщалось, депутаты Одесского горсовета в среду проголосовали за осуществление заимствования в бюджет города в 2017 году 1 млрд грн. Город привлечет кредит до конца года у "Укргазбанка". Процентная ставка за пользование кредитными средствами - 17,5% годовых, период заимствования – пять лет с возможностью досрочного погашения кредита.

Согласно проекту решения, кредит планируется погашать ежеквартальными платежами. При этом никакое имущество города в залог банку не передается.

Объем расходов бюджета развития Одессы в 2017 году (без учета субвенций и дотаций из государственного и областного бюджетов) составляет почти 2,5 млрд грн.

Ранее в 2017 году Одесский горсовет разместил на депозитах в "Приватбанке" 300 млн грн и "Укргазбанке" 299 млн грн "временно свободных средств" под процентную ставку, которая, по словам депутатов, на 3% меньше, чем ставка по кредиту.