Siemens готов участвовать в проектах модернизации российских электростанций, сообщил президент компании в России Дитрих Меллер.

"По нашим данным, порядка 50% станций в России нуждается в модернизации и Siemens готов к предложению", - сказал он, выступая в рамках "Российской энергетической недели" в среду.

Он также отметил рост спроса в России на турбины малой и средней мощности.

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Ранее Siemens объявил о намерении ввести санкции в отношении поставок генерирующего оборудования для госкомпаний в России в связи с незаконной, по мнению компании, поставкой ее турбин в Крым.

Д.Меллер также заявил журналистам, что Siemens доволен работой совместного предприятия с "Силовыми машинами" и не планирует никаких изменений.

"У нас никаких планов пойти на какие-то изменения нет в СП с "Силовыми машинами". Это СП успешно работает и продолжает свою работу", - сказал он.

Комментировать развитие ситуации вокруг компании "Интеравтоматика", из состава учредителей которой Siemens решил выйти на фоне скандала с поставкой турбин в Крым, Д.Меллер не стал.

СП с "Силмашем" - ООО "Сименс технологии газовых турбин", в котором у Siemens 65%, у российского партнера - 35%. СП занимается производством газовых турбин, в частности, изготовило четыре турбины SGT5-2000E для проекта строительства ТЭС в Тамани. Эти турбины, как утверждает Simens, впоследствии были перевезены в Крым в обход санкций EC и условий контракта.

Выручка СП в 2016 году выросла в 1,4 раза, достигнув 14 млрд руб..

Ранее Siemens, который обвиняет "Технопромэкспорт" в незаконном перемещении предназначенных для электростанции в Тамани газотурбинных установок в Крым, заявил о прекращении поставок генерирующего оборудования по действующим контрактам с российскими компаниями под контролем государства, также он сообщил о выходе из "Интеравтоматики" и усилении контроля за поставками оборудования в Россию. Siemens также предлагает обратный выкуп оборудования.

Российская сторона настаивает на том, что поставленные турбины были изготовлены в РФ. ЕС обсуждает новые санкции в отношении РФ из-за поставок турбин Siemens в Крым. По заявлению немецкой компании, непоставка такого оборудования на полуостров была одним из условий сотрудничества с "Технопромэкспортом".