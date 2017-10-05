En+ Дерипаски объявила об IPO на LSE, общий объем сделки $1,5 млрд

En+ Group Plc Олега Дерипаски официально объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже.

Как ожидается, общий объем сделки составит около $1,5 млрд, в том числе $1 млрд привлечет сама компания за счет размещения новых акций. GDR на существующие акции продаст Basic Element Limited и/или B-Finance Limited О.Дерипаски, говорится в сообщении En+.

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В сделке будет участвовать якорный инвестор: AnAn Group (Singapore) Pte. Ltd. вложит в En+ $500 млн по цене размещения. AnAn Group - "важный стратегический партнер" китайской CEFC, этой компании принадлежит 63,8% AnAn International Limited (бывшая CEFC International Limited), сказано в сообщении.

После получения листинга на LSE компания обратится за листингом GDR на "Московской бирже", сказано в сообщении.

Организаторами выступают Citigroup, Credit Suisse, J.P. Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale и UBS.

En+Group завершила первое полугодие 2017 года с выручкой в размере $5,841 млрд, что на 23% превысило показатель за аналогичный период 2016 года в размере $4,748 млрд, говорится в сообщении группы.

Рост показателя был, главным образом, связан с повышением выручки ОК "РусАл" на 21,8% фоне увеличения стоимости мировых цен на алюминий.

Скорректированный показатель EBITDA En+Group в первом полугодии повысился на 44% - до $1,513 млрд.

En+ Group Plc Олега Дерипаски в преддверии IPO утвердила дивидендную политику.

Компания будет распределять между акционерами 75% свободного денежного потока En+ Power ("Евросибэнерго", управляет энергоактивами En+), а также 100% дивидендов, полученных на пакет в "РусАле", говорится в сообщении компании на Лондонской бирже.