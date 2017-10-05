Порошенко до понедельника подпишет пенсионную реформу - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что президент Украины Петр Порошенко намерен до понедельника, 9 октября, подписать закон о пенсионной реформе.

"Президент до понедельника подпишет закон (о пенсионной реформе - ИФ)", - сказал он в ходе селекторного совещания по вопросам внедрения пенсионной реформы в Киеве в четверг.

Премьер отметил, что сейчас закон находится в Верховной Раде и будет скоро подан на подпись спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, а после этого - президенту.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.