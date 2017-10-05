Экономика

09:35 05.10.2017

Будапешт рассчитывает получать российский газ по "Турецкому потоку" с 2019 года - глава МИД Венгрии

Венгрия планирует начать получать российский газ по второй ветке "Турецкого потока" с 2019 года, заявил глава МИД этой страны Петер Сийярто.

"Мы полностью заинтересованы в том, чтобы "Турецкий поток" включал в себя две газопроводные сети. Один трубопровод может обслуживать исключительно внутреннее потребление Турции, вторая магистраль должна провести газ в центральные части Европы и западные части Балканского полуострова"

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"Мы уже подписали дорожные карты с "Газпромом", в соответствии с которым Венгрия к 2019 году должна полностью развить внутреннюю инфраструктуру, чтобы начать получать российский газ через "Турецкий поток", - сказал он в интервью на канале "Россия 24".

"Вчера после встречи с министром энергетики РФ стало понятно, что Россия привержена плану, в соответствии с которым проект будет реализован к 2019 году",- сказал он.

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