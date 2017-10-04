Allseeds и финкомпания "Финсоле" судятся за 24,5 млн грн

Хозяйственный суд Киева рассматривает дело на 24,5 млн грн о взыскании с дочерней компании Allseeds – ООО "Олсидз Блэк Си" (Одесская обл.) задолженности перед компанией ООО "Финансовая компания "Финсоле" (Киевская обл.).

Согласно пресс-релизу юридической фирмы Trusted Advisors, которая представляет интересы "Финансовой компании "Финсоле", дело касается взыскания задолженности, которая возникла в связи с невыполнением обязательств "Олсидз Блэк Си" по контракту с поставщиком подсолнечника - ООО "Ист Оил Украина".

"В рамках указанного контракта поставщик взял на себя обязательство поставить, а "Олсидз Блэк Си" принять и оплатить товар – семена подсолнуха, однако после поставки нескольких партий товара поставщик был вынужден приостановить дальнейшие поставки и обратиться с претензией о погашении задолженности и штрафных санкций в связи с систематической просрочкой оплаты со стороны покупателя", - говорится в сообщении.

После полуторагодовых переговоров с компанией Allseeds поставщик определил такой долг безнадежным и продал его в пользу финансовой компании, специализирующейся на взыскании проблемной задолженности – ООО "Финансовая компания "Финсоле", которая и инициировала судебный спор.

По словам партнера юридической фирмы Trusted Advisors Артема Подольского, суд наложил арест на денежные средства "Олсидз Блэк Си" с целью обеспечения исковых требований, а также идет процесс обжалования остановки производства по делу.

В компании Allseeds опровергли обвинения в неуплате задолженности.

По ее данным, ООО "Ист Оил Украина" (поставщик подсолнечника - ИФ) должно было по контракту поставить семена подсолнечника, но не выполнило четко все его условия, которые были необходимы для оплаты товара. Непоставленым остается более 1 тыс. тонн подсолнечника.

"Согласно условиям контакта, предусмотрено право "Олсидз Блэк Си" применить к "Ист Оилс Украина" оперативно-хозяйственную санкцию в виде удержания оплаты товара до момента устранения поставщиком соответствующего нарушения. Однако в течение почти 1,5 года ООО "Ист Оилс Украина" так и не смогла устранить соответствующие нарушения контракта", - прокомментировали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"Олсидз Блэк Си" обратилось в суд с заявлением обязать "Ист Оилс Украина" выполнить условия контракта.

Партнер юридической фирмы Trusted Advisors Артем Подольский сообщил, что компания "Олсидз Блэк Си" злоупотребляет своими процессуальными правами, пользуясь формальным толкованием условий договора, утверждает об отсутствии обязанности платить за поставленный товар в связи с отсутствием доказательств передачи поставщиком определенных документов.

По его словам, поставщик передал все документы покупателю, в частности, налоговые накладные были получены "Олсидз Блэк Си" в электронном виде, а также использованы для возмещения НДС.

Согласно сообщению Allseeds, сейчас "Финансовая компания "Финсоле" пытается получить неправомерную выгоду за счет несуществующего права денежного требования путем инициирования "необоснованных судебных дел и распространение искаженной и необъективной информации через СМИ та сеть Интернет".

В Allseeds считают, что иск "Финансовой компании "Финсоле" является неправомерным, а заявленная сумма в иске - не подкреплена никакой аргументацией, поскольку базируется на абстрактных расчетах.