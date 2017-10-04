Положение о нелегитимности оккупации Донбасса в законопроекте о восстановлении суверенитета направлено вовне – Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что положение законопроекта об обеспечении суверенитета над Донецкой и Луганской областями касательно нелегитимности оккупации Россией части территорий Донбасса является политическим и направлено на международную арену.

"Такой посыл направлен вовне, мы все, граждане Украины и так прекрасно подсознательно признавали, что это оккупация, а Россия агрессор", - сказал Г.Тука в эфире телеканала "112 Украина" в среду.

Он отметил, что данное заявление является политическим "Это чисто политическая составляющая данного законопроекта. Она имеет право на существование, отвечает ли она общемировой практике, поможет ли она нам отстаивать наши позиции во время международных исков против РФ, я не знаю", - сказал замминистра.

По его словам, для анализа данного вопроса необходимо обратится к Министерству иностранных дел, неправительственным организациям, которые уже представляют интересы Украины в международных судах.

Как сообщалось, президентский законопроект по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163 от 4 октября) определяет, что оккупация Российской Федерацией территорий Донбасса является нелегитимной и не создает никаких территориальных прав.