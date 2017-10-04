ЕБРР готов продлить кредитование "Нафтогаза" в 2018 году при условии прогресса в корпоративном управлении НАК

Затягивание с формированием независимого наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" может сорвать планируемое продолжение программы кредитования компании Европейским банком реконструкции и развития, сообщил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Восточной Европе и Кавказу Франсиз Малиж.

"Это безотлагательная очень срочная проблема, потому что НАК нужен независимый наблюдательный совет. Совершенно невозможно, что компания такого размера функционирует без наблюдательного совета", – сказал он журналистам в кулуарах форума Ukraine Silk Road Trade Finance Executive Forum по вопросам торгового финансирования, организованного ЕБРР и Укрэксимбанком в Киеве.

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Ф.Малиж напомнил, что в 2015 году ЕБРР утвердил трехлетнюю программу кредитования "Нафтогаза" на EUR300 млн для закупок природного газа в Европе, действие которой завершается в конце предстоящей зимы.

По его словам, идет речь о выходе следующей весной на следующую программу финансирования для НАК по закупкам природного газа, которые, как правило, осуществляется в период между отопительными сезонами.

"Мы хотим продолжить и может даже увеличить объем этой кредитной линии, но это значит, что за этот период мы должны договориться, что будем делать с реформой корпоративного строительства", - сказал Ф.Малиж, выразив надежду, что процесс корпоративного реформирования НАК продолжится.

Как сообщалось, в середине сентября "Нафтогаз" заявил о намерении всех независимых членов набсовета компании подать в отставку из-за политического вмешательства. В НАК напомнили, что независимые члены НС еще в апреле указывали на невыполнение правительством "Плана реформирования корпоративного управления компании", однако за прошедшее время прогресс в этом вопросе отсутствует.

В ответ премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что наблюдательный совет будет обновлен. "Мы сделаем это вместе с нашими международными партнерами публично, чтобы привлечь в наблюдательный совет максимально качественные кадры для продолжения этой сверхважной серьезной и системной реформы", – сказал премьер 22 сентября.