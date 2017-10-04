Цены на нефть перешли к росту

Цены на нефть в среду ликвидировали снижение и перешли к росту на данных о резком сокращении запасов топлива в США, но одновременно трейдеры оценивают данные о росте американской нефтедобычи.

Декабрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:41 кв поднялся на $0,07 (0,13%) - до $56,07 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,17 (0,34%) - до $50,59 за баррель.

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Согласно данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране сократились на прошлой неделе на 6,02 млн баррелей. Вместе с тем резервы терминала в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли с 60,9 млн до 62,5 млн баррелей, что ограничивает потенциал повышения цен.

Запасы бензина увеличились на 1,64 млн баррелей, дистиллятов - упали на 2,6 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти в США на 1,5 млн баррелей. Запасы бензина, по их оценкам, должны были уменьшиться на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Добыча нефти в США за неделю выросла на 14 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,561 млн б/с.

Экспорт нефти из США подскочил на 33,1%, до 1,98 млн б/с, импорт уменьшился на 213 тыс. б/с.

Совокупные объемы экспорта нефти и нефтепродуктов из США на прошлой неделе увеличились более чем на 1 млн б/с, до 7,02 млн - нового рекорда.