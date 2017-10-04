Украина за 9 мес. увеличила экспорт мяса птицы на 18,9%, свинины – в 2,6 раза

Украина по итогам января-сентября 2017 года экспортировала 212,052 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов, что на 18,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщила Государственная фискальная служба.

По ее данным, в денежном выражении экспорт этой продукции вырос на 38,2% – до $294,86 млн.

Импорт мяса птицы и субпродуктов за январь-сентябрь увеличился на 39,5% - до 79,7 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – на 36,8%, до $32,03 млн.

По информации ГФС, экспорт свинины за девять месяцев 2017 года вырос в 2,6 раза по сравнению с соответствующим периодом 2016 года – до 4,361 тыс. тонн. Этой продукции было поставлено на внешние рынки на сумму $9,22 млн против $2,53 млн за январь-сентябрь 2016 года.

Импорт свинины в Украину за этот период увеличился на 28,9% – до 3,17 тыс. тонн. В страну этого вида мяса было ввезено на сумму $5,9 млн, против $3,6 млн за январь-сентябрь 2016 года.

Как сообщалось со ссылкой на таможенные данные ГФС, Украина в 2016 году сократила поставки свинины на внешние рынки в 8,6 раза – до 3,16 тыс. тонн, импорт этой продукции упал на 23,2% – до 2,84 тыс. тонн. Экспорт мяса птицы и субпродуктов в 2016 году увеличился на 48,9% - до 240,16 тыс. тонн. Импорт этой продукции вырос на 36% по сравнению с 2015 годом – до 83,3 тыс. тонн по сравнению с 2015 годом.