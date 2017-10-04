Министр энергетики Польши подтвердил факт поставк антрацита с оккупированного Донбасса

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил факт поставки в страну 11 тыс. тонн антрацита с оккупированных районов Донбасса, сообщает TVP Info.

"Ввезено 11 тыс. тонн антрацита – столько за сутки потребляет один энергоблок", - цитирует его издание.

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Как отмечается в материале, уголь был поставлен компанией "Донкоалтрейд", его сопровождали российские документы. По данным польских СМИ, часть дохода от поставки такого угля в Польшу получает главарь так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий.