Экономика

16:29 04.10.2017

ЕБРР предоставит "Астарте" кредит $25 млн на развитие инфраструктуры

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит долгосрочный обеспеченный кредит в размере $25 млн агропромхолдингу "Астарта" на строительство и приобретение сахарных и зернохранилищ.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" старший советник банка Антон Усов в среду, соответствующий проект прошел все необходимые процедуры одобрения в банке.

Согласно информации на сайте ЕБРР, проект предусматривает строительство и приобретение шести зернохранилищ общей мощностью 480 тыс. тонн и строительство одного хранилища сахара общей емкостью 50 тыс. тонн. Новые хранилища будут расположены в Полтавской и Хмельницкой областях.

Отмечается, что хранилища будут построены на необработанных землях или на существующих логистических объектах. Также проектом не предусмотрены дополнительные приобретения земли.

По информации ЕБРР, общая стоимость проекта оценивается в $83,1 млн.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Чистая прибыль компании в 2016 году выросла в 5,2 раза по сравнению с 2015 годом - до EUR83 млн, консолидированная выручка – на 17%, до EUR360 млн.

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