Требования по докапитализации до 200 млн грн нарушают шесть банков, сообщила заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

"Мы провели диагностику 37 небольших и мелких банков. После диагностики два банка были признаны неплатежеспособными, два прекратили деятельность, остальные 33 не требовали докапитализации, исходя из качества активов. Но если говорить о требовании доведения уставного капитала до 200 млн грн, то шесть банков на сегодня еще не выполнили его", - сказала она, выступая на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности в среду.