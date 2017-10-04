Требования по докапитализации до 200 млн грн нарушают шесть банков
Требования по докапитализации до 200 млн грн нарушают шесть банков, сообщила заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.
"Мы провели диагностику 37 небольших и мелких банков. После диагностики два банка были признаны неплатежеспособными, два прекратили деятельность, остальные 33 не требовали докапитализации, исходя из качества активов. Но если говорить о требовании доведения уставного капитала до 200 млн грн, то шесть банков на сегодня еще не выполнили его", - сказала она, выступая на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности в среду.