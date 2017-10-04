Правоохранители проводили обыски на руднике "Сухая Балка" и по решению суда изъяли квадрокоптер

На руднике ЧАО "Евраз Суха Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) в среду правоохранители проводили обыски в соответствии с решением Жовтневого районного суда Кривого Рога по делу №212/5797/17 в поисках квадрокоптера журналистов, ранее изъятого охранной службой предприятия.

"С раннего утра среды, 4 октября, на территории административных помещений и шахт предприятия происходит обыск в сопровождении вооруженных правоохранителей, которые нанесли телесные повреждения одному из наших горных мастеров. Основанием для таких действий их участники называют решение Жовтневого районного суда города Кривой Рог Днепропетровской области по делу №212/5797/17. Согласно этому документу, целью обысков является поиск и изъятие квадрокоптера марки DJI модель GL 3000b, а также документов с графиком дежурств охранников службы безопасности, работающих на предприятии", - констатируется в заявлении предприятия.

При этом напоминается, что "речь идет о немаркированном беспилотном летательном аппарате, который 13 сентября текущего года осуществлял незаконный облет территории предприятия "Сухая Балка", и который был изъят для осмотра на предмет изучения его комплектации, которая потенциально несла угрозу безопасности коллектива и производственных фондов нашего предприятия".

По данным рудника, о праве распоряжения квадрокоптером заявили представители телепрограммы "СТОП коррупция". Однако, когда сотрудники предприятия 15 сентября текущего года предприняли попытку передать им технику, эти лица не смогли предоставить подтверждающие этот факт документы, и, соответственно, акт приема-передачи данного имущества не состоялся.

Руководство компании считает, что действия работников охраны предприятия были правомерными и регламентировались их должностными инструкциями с учетом режимности объекта. В частности, речь идет о несовместимости наличия неуправляемого или управляемого не работниками предприятия беспилотного летательного аппарата с отдельными механизмами и объектами повышенной опасности на территории шахты.

Администрация и юристы рудника "Сухая Балка" убеждены, что нет состава преступлений ни по факту кражи, ни по факту воспрепятствованию журналисткой деятельности.

"Мы готовы отстаивать свою позицию в установленном законом порядке", - подчеркивается в заявлении.

В то же время отмечается, что среди принципов компании, среди которых ответственное ведение бизнеса и безусловное уважение к закону, сотрудники "Сухая Балка" сегодня выполнили определение суда и передали квадрокоптер полиции.

"Но при этом позиция предприятия остается неизменной: мы считаем, что нет никаких оснований для голословных обвинений в наш адрес. Мы убеждены, что в случае предприятий с производственным процессом повышенной опасности - таких, как рудник "Сухая Балка" - необходим максимально суровый режим нейтрализации потенциальных угроз. А взаимодействие со съемочной группой "СТОП коррупция" осуществлялось исключительно в правовом поле", - подчеркивается в заявлении.

По мнению администрации, в данном случае действия против предприятия – это явное превышение степени сложности ситуации и могут быть квалифицированы как осуществляемые с недопустимой в правовом государстве позиции презумпции виновности. "Уверены в том, что сегодняшние события являются лишь продолжением политики давления на наше предприятие, из-за которой полноценная работа рудников "Сухая Балка" в последнее время осложнена", - резюмируется в заявлении.

"Евраз Сухая Балка" специализируется на добыче и производстве подземным способом товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47% - 50%). В состав рудника общей мощностью около 3,1 млн тонн товарной руды в год входят шахта "Юбилейная" и шахта им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. человек.

Предприятие в 2016 году сократило производство товарной железной руды на 8,8% - до 2,564 млн тонн (в 2015-м - 2,810 млн тонн).

Согласно реестру собственников по состоянию на 29 мая 2017 года, компании Kadish Limited (Кипр) принадлежит 99,419301% акций рудника в общем количестве акций (99,551255% в общем количестве голосующих акций).

Уставный капитал ЧАО "Евраз Сухая Балка" составляет 41,869 млн грн, номинал акции – 0,05 грн.