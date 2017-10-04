Экономика

13:54 04.10.2017

Гройсман требует от Минэнергоугля помесячный план модернизации угольной отрасли

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует от Министерства энергетики и угольной промышленности помесячный план выполнения мероприятий по модернизации угледобывающих предприятий.

"Должен быть серьезный разговор о помесячном плане на следующий год модернизации отрасли", - сказал он в ходе принятия решения о перераспределении средств министерства на покрытие задолженности по заработной плате работникам шахт.

Глава правительства обратил внимание, что уже не первый год Минэнергоугля выходит с инициативой о перераспределении предназначенных для модернизации шахт средств на выплату задолженности по заработной плате, что свидетельствует о низкой компетенции и управленческих способностях руководителей угольной отрасли и предприятий.

"В угольной отрасли (в части модернизации - ИФ) никто ничего не делает, потом в конце года берут средства с модернизации на выплату задолженности. Так не должно быть. Модернизация, выход на качественную себестоимость продукции, на ритмичную выплату заработной платы – это вопрос руководителей угольной отрасли: заместителя министра, руководителей угольных объединений. Шахтеры не должны страдать от неэффективности и неправильного управления руководителей", - сказал В.Гройсман.

"Я полностью согласен с тем, что мы должны погасить задолженность…Я подчеркиваю, что должно быть завершено формирование этой стратегии и модернизацию шахт необходимо делать. Вкладывать в модернизацию, в безопасность, в условия труда шахтеров. Это вопрос абсолютного приоритета Минэнергоугля", - резюмировал премьер.

В ходе прошедшего 4 октября заседания Кабинет министров принял распоряжение о перераспределении предназначенных Минэнергоугля бюджетных средств с программ реструктуризации шахт (206 млн грн) и строительства шахты Нововолынская №10 (70 млн грн) на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции (300,462 млн грн) и физическую защиту ядерных установок и материалов (5,538 млн грн).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

"Нафтогаз" за 6 мес. увеличил чистую прибыль на 20,6%

Украина и МВФ обсудят ценообразование на газ на следующей неделе

НБУ в среду объявил аукцион по продаже до $100 млн

Расчеты Минэнергоугля содержат предпосылки для роста тарифов на электроэнергию в 2018 году

Акционер Альфа-Банка (Украина) выпустил очередные два транша еврооблигаций

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители проводили обыски на руднике "Сухая Балка" и по решению суда изъяли квадрокоптер

Ford перенаправит капиталовложения на разработку электромобилей

НБУ расширил условия привлечения банков для хранение запасов наличности регулятора

Австралия увеличила экспорт желруды в сентябре на 3%

Правительство назначило вице-президента Ассоциации фермеров заместителем аграрного министра

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
штаны мужские на price.ua
РЕКЛАМА