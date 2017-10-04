Гройсман требует от Минэнергоугля помесячный план модернизации угольной отрасли

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует от Министерства энергетики и угольной промышленности помесячный план выполнения мероприятий по модернизации угледобывающих предприятий.

"Должен быть серьезный разговор о помесячном плане на следующий год модернизации отрасли", - сказал он в ходе принятия решения о перераспределении средств министерства на покрытие задолженности по заработной плате работникам шахт.

Глава правительства обратил внимание, что уже не первый год Минэнергоугля выходит с инициативой о перераспределении предназначенных для модернизации шахт средств на выплату задолженности по заработной плате, что свидетельствует о низкой компетенции и управленческих способностях руководителей угольной отрасли и предприятий.

"В угольной отрасли (в части модернизации - ИФ) никто ничего не делает, потом в конце года берут средства с модернизации на выплату задолженности. Так не должно быть. Модернизация, выход на качественную себестоимость продукции, на ритмичную выплату заработной платы – это вопрос руководителей угольной отрасли: заместителя министра, руководителей угольных объединений. Шахтеры не должны страдать от неэффективности и неправильного управления руководителей", - сказал В.Гройсман.

"Я полностью согласен с тем, что мы должны погасить задолженность…Я подчеркиваю, что должно быть завершено формирование этой стратегии и модернизацию шахт необходимо делать. Вкладывать в модернизацию, в безопасность, в условия труда шахтеров. Это вопрос абсолютного приоритета Минэнергоугля", - резюмировал премьер.

В ходе прошедшего 4 октября заседания Кабинет министров принял распоряжение о перераспределении предназначенных Минэнергоугля бюджетных средств с программ реструктуризации шахт (206 млн грн) и строительства шахты Нововолынская №10 (70 млн грн) на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции (300,462 млн грн) и физическую защиту ядерных установок и материалов (5,538 млн грн).