Австралия увеличила экспорт желруды в сентябре на 3%

Отгрузка железной руды из шести портов Австралии, включая порт Хедлэнд, составила в сентябре 74,36 млн тонн, что на 3% выше показателя месяцем ранее, передает Bloomberg.

В августе данный показатель составил 72,2 млн тонн. При этом месяцем с рекордной загруженностью стал декабрь 2016 года, когда было экспортировано 75,2 млн тонн руды, говорится в материалах статистического бюро Австралии.

В прошлом месяце на мировом рынке желруды продолжал сохраняться медвежий тренд, что было вызвано опасениями роста объемов поставок из Австралии и Бразилии, а также ожиданиями ослабления спроса со стороны Китая в рамках проводимой кампании по сокращению избыточных сталелитейных мощностей на зимний период. Деятельность на территории Австралии по добыче железной руды ведут такие крупнейшие горнодобывающие компании мира как Rio Tinto, BHP Billiton, Fortescue Metals, а также новый крупный игрок Roy Hill Holdings Pty.

Согласно данным UBS Group, в сентябре эти четыре крупнейших экспортера желруды отгрузили 70,9 млн тонн сырья, что на 8% выше показателя сентября 2016 года. При этом уровень годового объема экспорта руды составляет рекордные 862 млн тонн.

В третьем квартале, согласно ожиданиям Sanford C. Bernstein, мировые поставки желруды крупнейшими экспортерами, в том числе бразильской Vale, составили 315,1 млн тонн, что на 5,3% выше показателя, зафиксированного за аналогичный период 2016 года.

Спотовые цены на железную руду с 62%-ным содержанием железа 29 сентября на китайской торговой площадке снизились до минимального значения с 6 июля - $62,05 за тонну - после наблюдавшегося на протяжении 4 недель падения, передает Metal Bulletin. С начала года падение составило 21%.

Согласно прогнозам министерства промышленности, инноваций и науки Австралии, стоимость железной руды опустится в 2018 году до отметки ниже $50 за тонну.