Правительство одобрило законопроект о налоге на выведенный капитал, премьер поручил проработать этапность внедрения

Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс о налоге на выведенный капитал", однако премьер-министр Владимир Гройсман поручил дополнительно проработать этапность его внедрения во избежание потерь государственного бюджета.

"Мы – за, мы - авторы этого закона, хотим его внедрить. Но вопрос – когда внедрять и как? Ищем правильный способ и сроки, как это сделать", – сказал премьер на заседании Кабинета министров в Киеве в среду.

"Хотим четкие расчеты, чтобы не нарушить макроэкономическую стабильность", – отметил В.Гройсман, подчеркнув, что возможные потери госбюджета оцениваются в объеме до 40 млрд грн.

Первый вице-премьер Степан Кубив добавил, что правительство направит этот законопроект на рассмотрение на Национальный совет реформ при президенте Украины.