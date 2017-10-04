Правительство выделило 87 млн грн на меры по предотвращению затопления шахт в Луганской области

Кабинет министров Украины выделил около 86,96 млн грн для предотвращения чрезвычайной ситуации в связи с затоплением шахт Первомайско-Стахановского региона Луганской области.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Соответствующие средства выделены Министерству энергетики и угольной промышленности из резервного фонда государственного бюджета.

По информации министерства, в Луганской области существует угроза техногенной аварии вследствие подтопления угледобывающих предприятий шахтными водами недействующих шахт "Первомайская" и "Голубовская", которые имеют гидрогеологические связи с действующими шахтами государственного предприятия "Первомайскуголь": "Золотое", "Карбонит" и "Горная", что может привести к их затоплению с последующим выходом вод на поверхность в пойме реки Лугань, что приведет к угрозе подтопления городов Кировск, Первомайск, Золотое, Горное, поселка Карбонит.

Минэнерго поручено до 25 декабря подать Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании выделенных средств.