Экономика

11:53 04.10.2017

Министр финансов назвал шагом назад принятие законопроекта об изменениях системы остановки регистрации налоговых накладных

Министр финансов Александр Данилюк назвал шагом назад принятие законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно системы остановки регистрации налоговых накладных (№7115).

"Сегодня состоится заседание парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, где, с большой вероятностью, будет включен в повестку дня законопроект по изменениям механизмов блокирования налоговых накладных. Это шаг назад", - сообщил министр перед заседанием Кабинета министров в среду.

Он также напомнил, что Минфин отчитывался о положительных результатах введения новой системы.

"Мы против возврата назад, возврата коррупции в систему возмещения НДС. Бизнес против этого. Не понимаю, почему депутаты это инициируют. Это обернется миллиардными расходами для бюджета", - подчеркнул он.

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