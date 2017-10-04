Данилюк считает политическим давлением заявления генерального прокурора об обвинениях Минфина во взрывах в Калиновке

Министр финансов Александр Данилюк назвал попытками политического давления заявление генерального прокурора Юрия Луценко в возможной опосредованной вине Минфина во взрывах на военных складах в Калиновке (Винницкая обл.).

"Я считаю, что это попытка политического давления… Министерство финансов полностью профинансировало все запросы Министерства обороны и сделало это вовремя", - сказал министр перед началом правительственного заседания в среду.

Он также добавил, что недавно зарплата прокуроров возросла в пять раз.

"На меня давить в ходе бюджетного процесса… это не работает. Средства на прокуратуру (в проекте бюджета на 2018 год - ИФ) выделены адекватные", - подчеркнул он.

Как сообщалось, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны. В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов были эвакуированы.

В настоящее время жители Калиновки, которые покинули свои дома из-за пожара и взрывов боеприпасов, вернулись домой.

Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов. По факту взрывов боеприпасов военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст.113 Уголовного кодекса Украины (диверсия).

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Генпрокуратура и Главная военная прокуратура направляли письма в адрес правительства, Министерства обороны, генерального штаба, СНБО, которыми доносили необходимые, с точки зрения прокуратуры, меры, которые необходимо принять. "Средств выделяется действительно мало, но даже они не все используются. Например, для Калиновки выделили 25 млн грн, но из них использовано только 2,5 млн грн, все остальное – на счетах. Не спешат. Не спешат усиливать оборону", - указал генпрокурор.

Ранее Минфин заявлял, что финансирование на охрану арсеналов, баз и складов Вооруженных сил Украины, совершается Министерством обороны как главным распорядителем бюджетных средств. в январе-сентябре текущего года все расходы общего фонда были профинансированы полностью и составили 44,4 млрд грн. Также согласно соответствующему распоряжению Кабинета министров дополнительно Минобороны выделено 199 млн грн из резервного фонда госбюджета на повышение уровня защиты хранения боеприпасов Вооруженных сил.