Экономика

11:24 04.10.2017

Украина и МВФ обсудят ценообразование на газ на следующей неделе

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) обсудят ценообразование на газ для населения в рамках переговоров на следующей неделе в Вашингтоне, сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Прокопив в ходе "круглого" стола в Киеве в среду.

"Переговоры продолжатся на следующей неделе в Вашингтоне, туда едет министр финансов Украины", - сказал он.

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И.Прокопив добавил, что до завершения переговоров правительство решило не менять цену на газ.

"Пока мы заморозили цену", - подытожил он.

Как сообщалось, постановление Кабмина №187 предусматривает коррекцию цены газа отпускаемого в рамках специальных обязательств (населению и теплокоммунэнерго) в зависимости от изменения цены на европейском хабе.

Расчеты "Нафтогаза Украины" показывают, что согласно формуле, заложенной в постановлении Кабмина, цена газа с октября должна вырасти ориентировочно на 19%.

Вместе с тем, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в установленный законодательством срок не обнародовал новой цены.

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