МЭРТ намерено создать рабочую группу для увеличения торговли Украины со США

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) намерено создать рабочую группу для увеличения торговли со США и организации торговых миссий для украинского и американского бизнеса в 2018 году, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская в ходе заседания Украинско-американского совета по торговле и инвестициям во вторник.

"Работаем над устранением барьеров на американском рынке, упрощением процедур торговли, привлечением инвестиций в экспортоориентированные секторы в Украине, а также над усилением контрактов бизнеса к бизнесу для того, чтоб увеличить количество экспортных контрактов. Также в приоритете создание рабочей группы для определения секторов увеличения торговли и проведения секторальных торговых миссий для украинского и американского бизнеса в 2018 году", - цитирует пресс-служба Н.Микольскую на сайте МЭРТ.

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе заседания также призвал американских инвесторов принимать участие в программе приватизации государственных предприятий в Украине.