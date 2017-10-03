Экономика

18:35 03.10.2017

МЭРТ намерено создать рабочую группу для увеличения торговли Украины со США

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) намерено создать рабочую группу для увеличения торговли со США и организации торговых миссий для украинского и американского бизнеса в 2018 году, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская в ходе заседания Украинско-американского совета по торговле и инвестициям во вторник.

"Работаем над устранением барьеров на американском рынке, упрощением процедур торговли, привлечением инвестиций в экспортоориентированные секторы в Украине, а также над усилением контрактов бизнеса к бизнесу для того, чтоб увеличить количество экспортных контрактов. Также в приоритете создание рабочей группы для определения секторов увеличения торговли и проведения секторальных торговых миссий для украинского и американского бизнеса в 2018 году", - цитирует пресс-служба Н.Микольскую на сайте МЭРТ.

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе заседания также призвал американских инвесторов принимать участие в программе приватизации государственных предприятий в Украине.

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Интерфакс-Украина
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