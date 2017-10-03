Экономика

17:04 03.10.2017

Расчеты Минэнергоугля содержат предпосылки для роста тарифов на электроэнергию в 2018 году

Расчеты Министерства энергетики и угольной промышленности Украины содержат предпосылки для роста тарифов на электроэнергию в 2018 г., заявляет глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и угольной промышленности Украины (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк.

"В последние несколько месяцев были "отеческие" заявления разных членов правительства об основаниях для снижения/неповышения тарифов, или обобщенно "услуг ЖКХ". Вчера получили прогнозный баланс электроэнергии на 2018, утвержденный Министерством энергетики. Он свидетельствует об обратном!", - написал он на своей Facebook-странице.

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По данным НКРЭКУ, подготовленный Минэнергоугля баланс предусматривает сокращение доли АЭС в производстве электроэнергии в 2018 году, по сравнению с нынешним, с 54,2 до 52,7%, ГЭС – с 5,3 до 5%. При этом доля ТЭС, наоборот, должна вырасти с 30,2 до 31,2%, ТЭЦ и когенерационных установок - с 7,2 до 7,6%.

По расчетам ведомства, блок-станции в 2018 году, как и в текущем, произведут 1% от общего объема электроэнергии, ГАЭС нарастят свою долю с 1 до 1,1%, а альтернативные источники – с 1,2 до 1,3%. В Минэнергоугля рассчитывают, что общее производство электроэнергии в 2018 году возрастет на 1,2% (на 1,9 млрд кВт*ч).

Помимо роста доли электроэнергии, производимой на ТЭС и ТЭЦ, в общем балансе, по данным НКРЭКУ, к увеличению тарифов также ведет инфляция, падения курса гривны.

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